Taha Akgül baba oldu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün eşi Bianka Akgül, Emilya Nur adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Taha Akgül baba oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 17:40
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, baba oldu.

Sporcunun bünyesinde yer aldığı ASKİ Spor Kulübünün X hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül ve Bianka Akgül'ün kızları Emilya Nur, dünyaya gözlerini açtı. ABB ASKİ Spor ailesi olarak Akgül ailesini tebrik eder, evlatları ile mutlu bir ömür dileriz." denildi.

Taha da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana bu evladı ihsan eden Allah'a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim..." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery