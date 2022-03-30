Taha Akgül, 9. kez Avrupa Şampiyonu!

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilodaki Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye yenerek altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taha Akgül, 9. kez Avrupa Şampiyonu!
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30 Mart 2022 22:03
Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kilo finalinde, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi mağlup ederek 9. kez Avrupa şampiyonluğu kazandı.
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

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