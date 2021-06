TAF, Kovid-19 sürecinde sporcularını farklı bölgelerde olimpiyata hazırlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sporcuların sahalara uzak kaldığını vurgulayarak, "Salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah bir an önce aşılanmaya gerekli ehemmiyeti göstererek bu işten kurtarırız, çünkü bundan sporcularımız ve biz de etkileniyoruz. Gençlerimiz de sahalara gidip koşmak istiyor." dedi.



"Hükümetimiz bu süreçte güzel işler yapıyor ama bizim de destek olmamız gerekiyor." diyen Çintimar, "Pandemi sürecinde atletizm federasyonu olarak öncelikle sporcularımızı korumanın yollarını aradık. Onları izole ederek bir bölümü Erzurum'da bir bölümü İzmir gibi farklı farklı yerlerde ve çevreden ayırt ederek antrenmanlarını yapmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.



Sezonun açılmasıyla kota yarışlarına yoğunlaştıklarını anlatan Çintimar, şöyle konuştu:



"Sezon çok kısa olmasına rağmen açılır açılmaz biz de kota yarışmalarına yoğunlaştık. Şu ana kadar katıldığımız yarışlarda 15 kota aldık ve hedefimiz 40 kotaya ulaşmak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Bugün Erzurum'daki yarışlarda 16 kota var ve bu 16 kotanın en kötü ihtimalle 14'ünü almak istiyoruz. Bunun içinde bütün ekibin konsantre oldukları nokta da burası. Hem antrenman olarak hem de motivasyon olarak Erzurum'u seviyorlar, çünkü önceden burada iyi dereceler koşuldu."



Tokyo Olimpiyatları için gerekli olan kotaları alma adına dünyada birçok yarışa katıldıklarını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:



"Olimpiyatlar için 40 kota hedefimizdeki yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu süreç içinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çok destekleri oldu. Hangi ülkede izole ortam istediysek Bakanımız her türlü desteği sundu. Çocuklarımızı izole ederek antrenman yapmalarını sağladık. Uluslararası yarışmalar başlayana kadar kendi performanslarını görecek deneme yarışları yapıyorlar. Şu an bile atletlerimizin her biri bir yerde, nerde kota yarışması bulursak oraya gidiyoruz. Çünkü bir atlet en az 8-9 yarış koştuktan sonra formunun zirvesine çıkıyor."