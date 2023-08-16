TAF Başkanı, DAB Yönetim Kurulu üyeliğine aday

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TAF Başkanı, DAB Yönetim Kurulu üyeliğine aday
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16 Ağustos 2023 13:45
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çintimar, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Atletizm Birliği Kongresi'nde yönetim kurulu üyesi olabilmek için seçime girecek.

Çintimar ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye adına böyle bir başvuru yaptığını belirterek, "Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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