Tadicli Sırbistan, Macaristan'a boyun eğdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Tadicli Sırbistan, Macaristan'a boyun eğdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2023 23:45
Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, sahasında Sırbistan'ı konuk etti.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Macaristan 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 20. dakikasında Varga'nın golüyle öne geçen Macaristan'a 33. dakikada Pavlovic cevap verdi. Bir dakika sonra Sallai'nin golü Macaristan'ı bir kez daha öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Macaristan gruptaki zirve mücadelesini kazanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fenerbahçeli Dusan Tadic'in 70. dakikadaki şutu direğe takıldı.

Bu sonuçla Macaristan 13 puana yükselerek liderlik koltuğunda kaldı. Sırbistan ise 10 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery