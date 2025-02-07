Tadic ve İrfan'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'nin kupada oynayamayan iki yıldızı Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, ligde forma giyebilecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor maç kadrosunda yer alamayan İrfan ve Tadic, Alanyaspor deplasmanında sahada olacak.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Sırp yıldız Tadic, ilk kez maç kadrosu dışarında yer aldı.
Tadic ve İrfan Can, Alanyaspor maçının ilk antrenmanının tamamında takımla birlikte çalıştı.
Gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor maç kadrosunda yer alamayan İrfan ve Tadic, Alanyaspor deplasmanında sahada olacak.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Sırp yıldız Tadic, ilk kez maç kadrosu dışarında yer aldı.
Tadic ve İrfan Can, Alanyaspor maçının ilk antrenmanının tamamında takımla birlikte çalıştı.