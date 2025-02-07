Tadic ve İrfan'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'den Alanyaspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tadic ve İrfan'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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07 Şubat 2025 08:55
Fenerbahçe'nin kupada oynayamayan iki yıldızı Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, ligde forma giyebilecek.

Gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor maç kadrosunda yer alamayan İrfan ve Tadic, Alanyaspor deplasmanında sahada olacak.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Sırp yıldız Tadic, ilk kez maç kadrosu dışarında yer aldı.

Tadic ve İrfan Can, Alanyaspor maçının ilk antrenmanının tamamında takımla birlikte çalıştı. 

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