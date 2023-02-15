Tadic'ten tepkiler sonrası açıklama

Bu hafta oynanan Hollanda Eredivisie maçlarında kaptanlar, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem için pazubend takmıştı.



Depreme destek pazubendini takmayan tek kaptan Ajax'lı Dusan Tadic oldu. Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden oldu.



Bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" şeklinde paylaşım yaptı.





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