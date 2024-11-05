'Tadic'e büyü yaptı' iddiası için açıklama geldi

İddiaları yalanlayan Canan Çetin "Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında ve haber mecralarında, şahsım ve özel hayatımla ilgili asılsız ve yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Dava sürecine girmemle birlikte şahsıma yönelik küçük düşürücü ve asılsız saldırıların ardı arkası kesilmemektedir. Boşanma süreciyle ilgili mahkeme tarafından basın yasağı ve gizlilik kararı alınmış olmasına rağmen bu karara aykırı şekilde yapılan haberler ve paylaşımlar asılsız ve hukuka aykırı olup bu tür içerikler hem beni hem de ailemi derinden etkilemektedir. Bu nedenle, ilgili sayfalar ve haber kuruluşları hakkında yasal süreç avukatlarım tarafından başlatılmıştır. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanarak, bu tür yanıltıcı ve zarar verici paylaşımların önüne geçmek için gerekli adımları attığımı bilmenizi isterim. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili ağızları açık bırakacak bir iddia ortaya tıldı.Patronlar Dünyası'nın haberine göre; her şey, evli ve iki çocuklu Instagram fenomeni olan Canan Çetin'in, 35 yaşındaki Sırp Yıldız Dusan Tadic'e aşık olduğunun ve sevgili olmak için büyü ritüelleri tertiplediğinin, kocası tarafından anlaşılmasıyla başladı. Şüphe, bütün gerçekleri göz önüne serdi.Habere göre; Yavuz Volkan Çetin, evde eşinin günlük notlarını tuttuğu bir defter buldu ve bunu incelediğinde onları boşanma davası açma sürecine götüren gerçekle karşılaştı. Defterde, Canan Çetin'in, Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'in fotoğrafını kendi fotoğrafının yanına yapıştırmış olduğunu gören koca, fotoğrafların altına bir takım dualar ile "manifest" denilen büyü sözleri yazıldığını da fark etti.Söz konusu notta," yazıyordu.Yavuz Volkan Çetin ayrıca domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğunu, o notta mezarla ilgili,şeklinde ibare bulunduğunu saptadı.Bunun gibi notların fazlalığını gören Yavuz Volkan Çetin, aldatıldığını düşünerek mahkemenin yolunu tuttu ve Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne 16 Ekim'de, Medeni Kanun'un 166. maddesine istinaden, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı.Sunulan dilekçede, 5 milyon lira manevi tazminat ile 4 ve 10 yaşlarında iki çocuğun velayetinin babaya verilmesi talep edildi.Mahkemeye sunulan ek dilekçede ise, Canan Çetin'in cep telefonunda Tadic ile birlikte yan yana bir pozu duvar kağıdı olarak kullandığı bilgisi yer aldı.Çetin ek dava dilekçesinde, eşinin kendisi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği, silahının da bulunduğunu öne sürdü. Çetin dilekçesinde, sadakatsiz yaşamı ve sadakat hükümlüğünü yerine getirmemesi nedeniyle eşiyle boşanmasını karar verilmesini istedi.