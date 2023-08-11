Tadic, Batshuayi'nin gönlünü aldı

Maribor karşısında penaltı'yı kullanmak isteyen Michy Batshuayi ve Dusan Tadic arasında ufak bir gerilim yaşansa da Dusan Tadic, Batshuayi'nin gönlünü aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Tadic, Batshuayi'nin gönlünü aldı
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11 Ağustos 2023 12:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe Kadıköy'de 3-1 kazandı. Mücadelede Batshuayi ve Tadic'in penaltı esnansındaki 'Kim kullanacak' diyaloğu dikkat çekti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta perdeyi 58'de Rodrigo Becao açtı. Böylece Brezilyalı futbolcu ilk maçında golle tanıştı ve taraftara siftahla 'merhaba' dedi. Vites yükselten Kanarya sadece 4 dakika sonra farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Bu golün de sahibi İrfan Can Kahveci oldu. Asist ise ilk goldeki gibi Sebastian Szymanski'den geldi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın uzatma anlarında ise Ryan Kent ceza sahasında yerde kaldı, kazanılan penaltıyı Dusan Tadic kullandı ve gole çevirdi. Son düdükle birlikte Sarı-Lacivertliler, Sloven temsilcisini 3-1 devirdi ve rövanş öncesi avantajı aldı.

BATSHUAYI KULLANMAK İSTEDİ

Maça ise galibiyetten çok penaltı anında yaşananlar damga vurdu. Fanatik'in haberine göre; Zimbru maçında az süre aldığı için teknik heyete tavır alan Michy Batshuayi penaltıda kriz yarattı. Belçikalı futbolcu kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçmek istedi ancak Dusan Tadic topu kendisine vermedi.

GOL SONRASI GÖNLÜNÜ ALDI

Bu harekete Batshuayi bir hayli bozuldu ancak Sırp yıldızın penaltıyı gole çevirmesi bir nebze ortamı yumuşattı. Tadic de gol sevincini başarılı oyuncuyla paylaştı ve öperek Batshauyi'nin gönlünü aldı.

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