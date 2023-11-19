Tadic asist yaptı, Sırbistan EURO 2024'e gitti!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Bulgaristan ile 2-2 berabere kalan Sırbistan, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tadic asist yaptı, Sırbistan EURO 2024'e gitti!
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19 Kasım 2023 18:53
Son güncelleme 19 Kasım 2023 19:00
Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Bulgaristan karşılaştı. Gradski Dubocica Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti ve Sırbistan adını EURO 2024'e yazdırdı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Milos Veljkovic'in golüyle öne geçen Sırbistan ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bulgaristan, 59. dakikada Georgi Rusev ve 69. dakikada Kiril Despodov'un golleriyle 2-1 öne geçti. 

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Srdan Babic, Fenerbahçeli Dusan Tadic'in asistiyle topu ağlara yolladı. 

Dusan Tadic, Sırbistan adına karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Sırbistan, Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirerek 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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