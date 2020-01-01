Tacko: "Harika bir çaylak yılı geçirdim"

Boston Celtics pivotu Tacko Fall, Celtics ile geçen çaylak sezonundan bahsetti. Fall, çaylak sezonunu Celtics'in takımın taraftarları arasında oldukça popüler bir oyuncu haline gelerek tamamladı.



UCF çıkışlı oyuncu, Celtics muhabiri Amanda Pflugrad ile yaptığı röportajda NBA bubble'ındaki deneyimini şu şekilde anlattı:



"Şahsen, harika bir çaylak yılı geçirdiğimi düşünüyorum. Hatta birkaç ay daha eklemiş olmamız, gelişimim devam ettiği için benim lehime oldu. İki yönlü kontratı olan bir oyuncuydum, G League'de çok zaman geçirdim ve sonra ikinci yarıda daha çok Boston'da gidip geldim. Süreci takdir ediyorum. Çok daha geliştim."



USA Today Sports'a göre röportaj, Fall'un Senegal'den gelen ailesinin ziyaret etme şansı bulduğu, Boston'daki Franklin Park Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşmişti.



