Tacizle suçlanan Sinatraa, Valorant'a dönüş mesajları verdi

Jay "Sinatraa" Won, Mart 2021'de eski kız arkadaşı Cloe "cle0h" Hernandez tarafından taciz ile suçlanmıştı. cle0h'un belirttiği üzere, eski Overwatch ligi MVP'si Sinatraa, kendisini taciz etmişti ve 9 aylık ilişkileri boyunca korku içinde yaşamaya zorlamıştı.



Sinatraa, suçlamaların ardından Sentinels tarafından yedeğe çekilmişti ve yerine eski Cluod9 oyuncusu Tyson "TenZ" Ngo gelmişti. Sentinels, TenZ ile birlikte Kuzey Amerika 1. Aşama Masters ve 2. Aşama Challengers şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etmişti.



Bu durumun ardından Sinatraa, Sentinels tarafından VCT'nin ortasında kadro dışı bırakılmıştı, ve Riot da soruşturma sonuçlanana kadar kendisini resmi Valorant turnuvalarından men etmişti.



Ancak olayın üstünden 3 ay geçmesinin ardından Won, Valorant sahnesine geri dönüş yapıyor olabilir. uzun bir süredir sosyal medya platformlarında etkinlik göstermeyen Sinatraa, kendi Discord serverında Valorant oynarken aldığı ekran görüntülerini paylaştı. Bu da insanların aklına, soruşturmanın sona yaklaştığı ve kendisinin geri döneceği fikirlerini getirdi. Sinatraa ise sadece "yakında" diyerek konuyu kapattı.



Ayrıca kendisi, yeni kız arkadaşı Emmyuh'un yayınlarında da kendini gösterdi ve yayıncılığa dönmek istediğinin mesajlarını verdi. Ancak soruşturmanın erken sonuçlanması halinde bile kendisi, İzlanda'ya gitme şansı elde eden takımı Sentinels'e eşlik edemeyecek.



Kaynak: Esporgazetesi.com



