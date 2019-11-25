Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat. Suspendisse in est ante in. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. A diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc. Pellentesque diam volutpat commodo sed egestas egestas. Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula. In dictum non consectetur a erat. Senectus et netus et malesuada fames ac. Convallis aenean et tortor at risus viverra. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Eu augue ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna. Est lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque. Volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Arcu dictum varius duis at consectetur. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros.



Dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Dui ut ornare lectus sit amet est placerat. Aliquam ultrices sagittis orci a. Nibh cras pulvinar mattis nunc sed. Risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas. Sit amet mattis vulputate enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed. Urna porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent elementum. Malesuada fames ac turpis egestas integer. Sociis natoque penatibus et magnis dis. Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Erat nam at lectus urna duis convallis. Ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Lobortis elementum nibh tellus molestie nunc non blandit massa enim. Sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis. Morbi non arcu risus quis varius quam quisque. Nibh venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis. Tristique nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc. Malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc sed. A arcu cursus vitae congue mauris.



Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Euismod elementum nisi quis eleifend. Dui sapien eget mi proin. Morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus. Varius quam quisque id diam vel quam elementum. Duis at consectetur lorem donec. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida. Sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum. Tellus id interdum velit laoreet. Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus vestibulum. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis. Enim ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. Hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est.



Nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Felis eget nunc lobortis mattis. Lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Justo donec enim diam vulputate. Lectus proin nibh nisl condimentum id. Sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum. Sapien faucibus et molestie ac feugiat sed. Platea dictumst vestibulum rhoncus est. Ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor. Enim eu turpis egestas pretium aenean. Auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend mi. Et odio pellentesque diam volutpat commodo. Consectetur purus ut faucibus pulvinar. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut etiam. Pellentesque nec nam aliquam sem et. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo.



Dui nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae. Facilisis leo vel fringilla est ullamcorper eget. Morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis. Volutpat est velit egestas dui id ornare. Et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Consectetur purus ut faucibus pulvinar elementum integer enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi. Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris. Donec ac odio tempor orci. Convallis posuere morbi leo urna molestie at. Nam at lectus urna duis convallis. Iaculis nunc sed augue lacus. Ac turpis egestas integer eget aliquet. Pellentesque elit eget gravida cum. Faucibus turpis in eu mi bibendum neque egestas congue. Quis commodo odio aenean sed adipiscing. Tincidunt nunc pulvinar sapien et.

Ağrı'da 3 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" kapsamında kurulan 28 kişilik futbol takımının formasını giyen kızlar hem tabuları yıkmanın hem de "erkek sporu" diye anılan futbolda başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan 14-17 yaş aralığındaki Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün futbolcuları, yeşil sahalarda top koşturuyor.Erken yaşta ve zorla evliliklerle karşı karşıya kalan yaşıtlarının aksine, aynı kaderi paylaşmak istemeyerek dört kolla futbola sarılan "kardelenler", yeşil sahalarda elde ettikleri başarılarla ilk başlarda futbol oynamalarına karşı çıkan ailelerinin yanı sıra Ağrı ve Türkiye'nin de gurur kaynağı haline geldi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi liglerinde mücadele eden ve 2 yıl önce TFF Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında bölgesinde birinci olarak son 32 takım arasında kalmayı başaran kadın futbol takımı, geçen yıl play-off maçlarında 2. Lig'in kapısından döndü.Çoğunluğu köylerde tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan ailelerin kızlarından oluşan takım, "erkek sporu" diye anılan futbolda yeşil sahalarda ter dökerek elde ettikleri başarılarıyla takdir topladı.Sporun yanında eğitimlerine de devam eden kızlar, futbol sayesinde Türkiye'nin birçok ilini gezerek daha önce görmedikleri tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı yakaladı.Geçen yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla organize edilen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen takım oyuncuları, aynı yıl bir reklam filminde de oynadı.Kadınlar 3. Lig 9. Grup'ta mücadele eden ve futbol sezonunun başlamasıyla top peşinde koşarak antrenmanlarını aksatmayan kızlar, Milli Takıma seçilmek ve 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Vekili Mahmut Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek için 28 kişilik ve tamamı Ağrılılardan oluşan kadın futbol takımı oluşturduklarını söyledi.Kızların top oynamasıyla kentte farkındalığın oluştuğuna dikkati çeken Çetinkaya, şöyle konuştu:"Kızlarımızın birçoğu Ağrı dışında başka bir yeri görmedi, zaten birçoğu köylerden geliyor, bu futbol takımı sayesinde birçok yeri gezme fırsatına eriştiler. Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ettiler. Dizi oyuncularıyla gösteri maçı yaptılar. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile de gösteri maçı düzenlendi. İnşallah bu farkındalık daha da yaygınlaşır. Şehrimizde kızlarımızı erken yaşta evliliklerden uzak tutacak ve kız çocuklarının okumalarına katkı sağlayacak düzeyde sportif faaliyetleri artırmayı planlıyoruz."Çetinkaya, kentte ailelerin ilk başlarda kızlarının futbol oynamasına karşı çıktığını, karşılıklı güven ve kızların ısrarlı talebiyle futbol oynamalarına izin verildiğini belirterek, amaçlarına ulaştıklarını anlattı.Futbol ile kızların hayatında birçok değişiklik olduğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:"Aileler ilk başta temkinli yaklaştılar, sonraki süreçte kızlarının başarılarını gördükçe onlar da kendilerine çok destek oldu. Bu sportif faaliyetler kızların okuldaki seviyelerini de arttırdı. Sporcularımızla ilgilenen hocalarıyla oturup okul durumlarını da takip ederek bir bütünlük halinde sporcuları başarıya götürmeyi hedefliyoruz."Kentin Çukuralan köyünde dünyaya gelen 16 yaşındaki futbolcu Sedanur Kaçmaz ise soğuk havaya aldırmadan antrenman yapıp hayallerinin peşinden koştuğunu anlattı.Kaçmaz, "Doğuda kız çocukları fazla okutulmuyor ve hemende evlendiriliyor. Biz de bunların önüne geçmek için ve erken yaşta kızlarını evlendirmesinler diye bir gölge oluşturduk. Vatandaşlar genellikle 'Kızlar futbol oynar mı, ayıptır al kızını, giydir eteğini, oturttur evine' diyor. Biz onların da önüne geçtik. Biz onların fidanlarıyız, biz kendimizi büyüttükçe onlar da arkamızdan gelecek. Ağrı'nın bayan futbol takımı olarak 2 yıl üst üste 2. Lig'e çıktık. Maddi yetersizlikten ve birkaç eksikliğimizden geri geldik. Hedefim milli sporcu olmak ya da antrenör olup kendi takımımı çalıştırmak."Doğubayazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşayan ve Ağrı Spor Lisesi 3. sınıf öğrencisi Berivan İlter de ailelerin kendilerini çok kısıtlamasına rağmen futbolda başarılı sonuçları elde ettiklerini kaydetti.Önceleri kendilerini kısıtlayan ailelerinin şimdi en büyük destekçileri olduğunu, futbolun bir erkek sporu olmadığını herkese gösterdiklerini vurgulayan İlter, şu ifadeleri kullandı:"Ben hayallerimin peşinden koşmak istedim, koştum ve buralara kadar geldim. Aileler kızları daha çok evlendirme taraftarı. Biz onların yanlış hareketlerini onlara göstermeye çalışıyoruz. Kızlar hayallerinin peşinden koşarlarsa birçok yere gelebilir. Futbol sayesinde Artvin, Malatya, Erzurum, Iğdır, Muş ve daha birçok ile gittim."İlter, başarılı sonuçlar elde etmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, milli futbolcu olup antrenörlük yaparak doğudaki kızları futbola kazandırmak istediğini sözlerine ekledi.