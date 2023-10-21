Haber Tarihi: 21 Ekim 2023 14:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 14:07

TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. (TABGD) halka arzı 18-19-20 Ekim tarihlerinde üç iş günü sürmek üzere başladı. TABGD toplamda 52.500.000 TL nominal değerli paylarını bireysele eşit dağıtım yöntemiyle 130 TL fiyattan halka arz olacak. Peki, Tab Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Tab Gıda borsada ne zaman işlem görecek?

TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
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TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüttüğü TABGD halka arzına 18-19-20 Ekim tarihlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında katılım sağlayabilirsiniz.
T1-T2 bakiyenin kullanılamayacağı TABGD halka arzının katılım endeksine uygun olduğu ise şirket tarafından ayrıca vurgulandı.

Yatırımcılar gıda devinin halka arzına, aracı kurumların "Halka Arz" menüsünden katılım sağlayabilir.

Tab Gıda (TABGD) Kaç lot Verir?

1,7 milyon katılım ~ 24 lot (3120 TL)
2,1 milyon katılım ~ 19 lot (2470 TL)
2,5 milyon katılım ~ 16 lot (2080 TL)
2,9 milyon katılım ~ 14 lot (1820 TL)
3,3 milyon katılım ~ 12 lot (1560 TL)
3,7 milyon katılım ~ 11 lot (1430 TL)
4,1 milyon katılım ~ 10 lot (1300 TL)
4,5 milyon katılım ~ 9 lot (1170 TL)

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi. Tab Gıda'nın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. 

TAB GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Tab Gıda'nın borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı. 

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Halka arz
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