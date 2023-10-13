TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, hangi bankalarda?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 lira ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, kimin? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, hangi bankalarda?TAB Gıda'nın önümüzdeki hafta halka arz olması bekleniyor.TAB Gıda, toplamda 52.500.000 lotluk bir halka arz gerçekleştirecek.2.000.000 Milyon kişi - 26 lot - 3.380 ₺2.500.000 Milyon kişi - 21 lot - 2.730₺3.000.000 Milyon kişi - 17 lot - 2.210₺3.500.000 Milyon kişi - 15 lot - 1.950₺4.000.000 Milyon kişi - 13 lot - 1.690₺4.500.000 Milyon kişi - 11 lot - 1.430₺TAB Gıda hissesi 130 TL'den halka arz olacak.Tab Gıda hissesinin sembolü "(TABGD)" olacak.TAB Gıda Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 6,8 milyar TL olarak açıklandı.TAB Gıda'nın halka arz açıklık oranı 18,5%'dir. Toplamda 52.500.000 adet lot dağıtılacaktır.TAB Gıda onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.TAB Gıda halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.TAB Gıda şirketinin 5 bireysel ve 2 kurumsal olmak üzere toplamda 7 ortağı bulunmaktadır.Şirkette en yüksek 3 pay oranına sahip isim büyükten küçüğe doğru 18,2% ile Erhan Kurdoğlu (yukarıdaki görsel), 17,4% ile Korhan Kurdoğlu ve son olarak 14,9% ile ELQ Investors VIII Ltd'dir.Şirket, 29 Temmuz 1994 tarihinde kurulmuştur. TAB Gıda ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu, Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markaları altında, franchise lisansı verme ve hamburger, tavuk, pizza, sandviç, döner ve pide restoranları işletmeciliğidir.Hizmet Alanları ve Lokasyonlar: TAB Gıda, AVM'ler başta olmak üzere, cadde restoranları, havalimanları ve otoyollar üzerinde açılan restoranlar ile hizmet vermektedir.Satış Kanalları: Ürünlerinin satışını iki ana kanal üzerinden gerçekleştirmektedir. Ana satış kanalı, restoranda yapılan banko satışları olup, hem kendi işlettiği restoranlar hem de franchise'lar aracılığıyla satışlarını gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, ürünlerinin satışını üçüncü taraf paket servis sağlayıcılar aracılığıyla paket servis kanalından da gerçekleştirmektedir.Restoran Sayısı: 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sistem Geneli'nde 1.468 adet restoran ile hizmet vermektedir.Coğrafi Dağılım: Şirket, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya ve Gürcistan coğrafyalarında hizmet vermektedir.2022 yılında şirketin konsolide hasılatı 8.620 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2021 yılına göre %125'lik bir artışı temsil etmektedir. Önceki yıl olan 2021'de 3.834 milyon TL olan hasılat, 2022 yılında 8.620 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artışın ana kaynakları, restoran satışları, franchise gelirleri ve diğer satışlardaki artışlardır.Bu artışlar, esas olarak, mevcut restoranların satışlarının artması, yıl içerisinde yeni açılan restoranlardan gelen fiş sayılarının etkisi ve fiyatlar genel seviyesinde yaşanan artışların etkilerinden kaynaklanmıştır.2022 yılında restoran satışları, 2021 yılına kıyasla %127 oranında artmıştır. COVID-19 pandemi etkilerinin azalması ve mevcut restoranların satış büyümeleri, fiş sayılarındaki artış ile yıl içerisinde yeni restoran açılışlarından elde edilen satışlar bu artışın ana katkılarıdır. Şirket, 2021 yılında 919 olan restoran sayısını, 2022 yılında 934'e çıkarmıştır.Franchise gelirleri, franchise restoranlardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler, Royalty Bedeli, Ekipman ve Demirbaş, Kira Bedeli, Sisteme Giriş Bedeli ve Proje Onay Bedeli'nden oluşmaktadır. 2022 yılında franchise gelirleri %100 oranında artmıştır. Yıl içerisinde yeni açılan franchise tarafından işletilen restoranların hasılata olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket, 2021 yılında 365 olan franchise verilen restoran sayısını, 2022 yılında 536'ya çıkarmıştır.2021 yılında şirketin konsolide hasılatı 3.834 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2020 yılına göre %77'lik bir artışı temsil etmektedir. 2020 yılında 2.167 milyon TL olan hasılat, 2021 yılında 3.834 milyon TL'ye yükselmiştir. 2021 yılında franchise gelirleri %109 oranında artmıştır. Yeni açılan, franchise tarafından işletilen restoranların hasılata olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket, 2020 yılında 325 olan franchise verilen restoran sayısını, 2021 yılında 365'e çıkarmıştır.(Kaynak: TAB Gıda Taslak İzahname)Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak.1 yıl boyunca ortaklar tarafından halka arz fiyatının altında bir fiyattan pay satışı yapılmayacak.30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.(Kaynak: Midas, TAB Gıda Taslak İzahname)