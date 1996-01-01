T-Mac ve O'Neal, menajerlik ajansı kuracaklar!

Eski NBA süperstarları Tracy McGrady ve Jermaine O'Neal'ın, 'Seven1 Sports Group and Entertainment' adında bir menajerlik ajansı kurmayı planladıkları açıklandı.



Hem McGrady hem de O'Neal liseden gelen en iyi oyunculardan olarak draft edilmişlerdi. O'Neal, 1996 NBA Draftı'nda Portland Trail Blazers tarafından seçilirken, McGrady, bir yıl sonra Toronto Raptors tarafından draft edilmişti.



T-Mac, konuyla ilgili "Bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz ve buna yönelik bir tutkumuz var. Her gün gençlik programlarımızdan ötürü, çocuklarla beraberiz. Bize mantıklı geliyor. Bu çocukların aldığı bilgi eksikliğini görüyoruz ve bu nedenle bildiklerimiz ve onlara rehberlik etmemiz konusunda uzmanlığımızı aktaramazsak, insanlarımıza kötülük etmiş oluruz. Görev aşkımız bu şekilde." şeklinde konuştu.



O'Neal ise, "Bunun için sihirli bir değnek yok. 'Sihirli değnek biziz' demeye çalışmıyoruz. Ama farklı olacağız. Başarı düzeyine ve kariyerimizde yaşadığımız iniş ve çıkışlara sahip böyle başka bir ikili bulamazsınız." ifadelerini kullandı.



