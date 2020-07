T-Mac: "Oak, bir şişe Jack Daniels'ı adamın üzerine boca etmişti!"

NBA efsanesi Tracy McGrady, Toronto Raptors'tan eski takım arkadaşı Charles Oakley'nin bir şişe Jack Daniels viskiyi takım arkadaşının üzerine boca ettiği bir anısını anlattı.



McGrady kısa süre önce eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes ile birlikte "All the Smoke Podcast"inde konuk oldu ve Oakley'in bir zamanlar, eski takım arkadaşının üzerine bir şişe Jack Daniels'ı döktüğü bir hikaye anlattı.



Her şey Tracy ve Raptors ekibinin, Sacramento'ya uzun mesafeli bir uçuş sırasında bir içki çılgınlığı yaptıkları zaman başlamıştı. İşler biraz çığrından çıkmış ve hedeflerine vardıklarında, oyunculardan biri son viski şişesini Oakley'den saklamaya karar vermişti.



Bunun yüzünden olanları, T-Mac şu şekilde anlattı:



"Oak, otele giderken otobüste ileri geri yürüyüp duruyordu. 'Hey. Şişe nerede? Son şişeyi kim aldı?' diyordu. Ve biri, bir başkasına işaret etti. 'Hey, şişe nerede? Şişeleri mi saklıyorsun?' diyordu. Oak adamın etrafına bakıyordu, şişeyi tuttu. Şunu da hatırlatayım, bahsettiğimiz adam Sacramento'dan. Temiz bir takım elbise giymişti. Ailesini görmek için eve gidiyordu. Çok büyük bir şişeydi.



'Şişeyi mi saklıyorsun? Artık içmek istemiyor musun? Pekala, bunu giy o zaman' dedi ve adamın üzerine tüm şişeyi boca etti. Tüm şişeyi..."



McGrady kurbanın kimliğini açıklamasa da, bu gizemli adamın kim olabileceğine dair, ClutchPoints birkaç ipucu buldu.



T-Mac o dönemde 19 yaşında olduğunu söylemişti, bu da muhtemelen 1998-99 sezonu oluyordu. Kadroyu kontrol edince, takımda Sacramento ile bağları olan tek adamın Sacramento'daki John F. Kennedy Lisesi'ne giden, pivot Michael Stewart olduğu gözüküyor.