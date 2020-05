T-Mac: "Kobe, NBA'e girdiğinde Jordan'dan daha iyi olduğunu düşünüyordu"

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "gerçekten Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu düşündüğünü" söyledi.



Kobe, çoğu kişi tarafından, Chicago Bulls efsanesine sahada en çok benzeyen kişi olarak görülüyor. T-Mac'e göre Kobe, His Airness'tan daha iyi olduğuna inanarak lige gelmişti.



Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın All The Smoke Podcast'inde yer alan McGrady, Bryant'ın ligdeki ilk yıllarında bile ne kadar farklı yapıda olduğunu açıkladı:



"19 yaşında Kobe'nin etrafındayken, Kobe'nin daha önce burada oynadığını ve oyunun en iyileri arasında olduğunu düşünürdünüz, çünkü zihniyeti diğer 19 yaşında gördüklerimden çok farklıydı. Bu adam gerçekten Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu düşünüyordu."



90'lı yılların ortalarından sonlarına kadar lige giren çoğu oyuncu gibi, Kobe Bryant da Jordan'ı idol almış ve bir gün MJ'in sahip olduğu aynı başarıları edinmeyi hayal etmişti.