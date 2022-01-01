T-Mac: "James Harden sakat falan değil"

Eski NBA süperstarı Tracy McGrady, Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı James Harden'ın hamstring sakatlığına inanmadığını söyledi.



Harden kısa süre önce 76ers'a takas olsa da, hamstring sıkıntısından ötürü All-Star arası bitene kadar takımla ilk maçına çıkmayacağı bildirilmişti.



TNT'nin Inside the NBA programına katılan T-Mac, Harden'ın sakatlandığı iddialarına inanmadığını şu şekilde açıkladı:



"Brooklyn'e gitmeden önce Philly'nin ilk tercihi olduğunu hepimiz biliyoruz. İşler b*ka sardığında, oradan gitmek istedi ve oynamadı. Sakat falan değildi, oynamadı. Şu anda sakat mı sanıyorsunuz? Hamstring sakatlığının rehabilitasyon sürecinde, antrenmanda step-back falan yapamazsınız."



Harden'ın, playofflar başlamadan önce Philadelphia'nın sistemine alışması için 25 maçlık bir zamanı olacak.



