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T-Mac: "James Harden sakat falan değil"

Eski NBA süperstarı Tracy McGrady, Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı James Harden'ın hamstring sakatlığına inanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Tracy McGrady, Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı James Harden'ın hamstring sakatlığına inanmadığını söyledi.

Harden kısa süre önce 76ers'a takas olsa da, hamstring sıkıntısından ötürü All-Star arası bitene kadar takımla ilk maçına çıkmayacağı bildirilmişti.

TNT'nin Inside the NBA programına katılan T-Mac, Harden'ın sakatlandığı iddialarına inanmadığını şu şekilde açıkladı:

"Brooklyn'e gitmeden önce Philly'nin ilk tercihi olduğunu hepimiz biliyoruz. İşler b*ka sardığında, oradan gitmek istedi ve oynamadı. Sakat falan değildi, oynamadı. Şu anda sakat mı sanıyorsunuz? Hamstring sakatlığının rehabilitasyon sürecinde, antrenmanda step-back falan yapamazsınız."

Harden'ın, playofflar başlamadan önce Philadelphia'nın sistemine alışması için 25 maçlık bir zamanı olacak.


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