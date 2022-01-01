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T-Mac'in NBA tarihindeki favori 5'i!

Eski NBA süperstarı Tracy McGrady, tüm zamanlarda favorisi olan NBA ilk beşini kurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Tracy McGrady, tüm zamanlarda favorisi olan NBA ilk beşini kurdu.

'Playmaker' ile yaptığı röportajda T-Mac, NBA tarihindeki tüm oyunculardan en iyi takımını seçti ve bu kadroyu pozisyonlara göre kurmayı sevdiğini açıkladı:

"Bu kadroyu pek çok kez değiştirmiştim. Pozisyona göre yapmayı seviyorum. Oyun kurucum Jason Kidd ve bunun nedeni kendisinin bir hayranı olmam. Jason Kidd'i çok severim.

İki numaram, MJ (Michael Jordan).

Kısa forvetim, Bron'dan (LeBron James) daha iyisi yok, değil mi? O yüzden Bron diyeceğim.

Uzun forvet... KG (Kevin Garnett) var, Karl Malone var, Charles Barkley var, Dirk (Nowitzki) var. Ama Tim Duncan diyeceğim. Timmy D demem lazım.

Ve pivotum da, tarihin en dominantı, Büyük Aristo, Shaq (O'Neal)."


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