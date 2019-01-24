T-Mac: "Durant'in Warriors'tan ayrılması, NBA için harika olur"

İLGİLİ VİDEO

Tracy McGrady, Kevin Durant'in Golden State Warriors'tan ayrılmasının NBA için "harika" olacağını düşünüyor.Golden State, ligde Durant'in Temmuz 2016'da takıma katılmasından bu yana arka arkaya şampiyonluk kazanmıştı. Ancak, 30 yaşındaki yıldızın serbest bir oyuncu olarak Warriors'ı bu sezon terkedebileceği konusunda söylentiler var.T-Mac, Durant'in başka bir yere imza atmasının NBA'de "eşitliğe" yardımcı olacağını söyledi:McGrady, KD'nin başka bir ekibi tekrar revaçta kılmak için yardımcı olabileceğini şöyle belirtti:Durant, bu sezon Golden State formasıyla maç başına ortalama 28 sayı, 7.4 ribaund ve 6.0 asist ortalaması ile oynuyor.