T-Mac: "Durant'in Warriors'tan ayrılması, NBA için harika olur"

Tracy McGrady, Kevin Durant'in Golden State Warriors'tan ayrılmasının NBA için "harika" olacağını düşünüyor.
Golden State, ligde Durant'in Temmuz 2016'da takıma katılmasından bu yana arka arkaya şampiyonluk kazanmıştı. Ancak, 30 yaşındaki yıldızın serbest bir oyuncu olarak Warriors'ı bu sezon terkedebileceği konusunda söylentiler var.
T-Mac, Durant'in başka bir yere imza atmasının NBA'de "eşitliğe" yardımcı olacağını söyledi: "Bu, lig için harika olur. Her yıl bu adamların büyük sahnede oynamalarını izlemeye bayılmama rağmen, sadece biraz daha eşitliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kevin Durant oraya (Warriors) gittiğinde her şeyi tamamen değiştirdi ve lig için pek adil olmadı."
McGrady, KD'nin başka bir ekibi tekrar revaçta kılmak için yardımcı olabileceğini şöyle belirtti: "KD'nin sevgisini yaymasını çok isterdim. Böylece New York Knicks gibi bir takım tekrar devreye girebilir ve Doğu Konferansında rekabet edebilir. Bu çok harika olmaz mıydı? KD bir-iki oyuncuya daha katılır ve New York'u tekrar heyecanlandırabilir."
Durant, bu sezon Golden State formasıyla maç başına ortalama 28 sayı, 7.4 ribaund ve 6.0 asist ortalaması ile oynuyor.