T-Mac: "Bugün oynasam rahatça 35-40 sayı ortalama yakalardım"

Efsane oyuncu ve Hall of Fame üyesi Tracy McGrady, bugün NBA'de oynasa "rahatça 35-40 sayı ortalama yakalayabileceğini" söyledi.
ESPN'deki The Jump programında konuşan T-Mac, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şu anda yüksek skor üreten adamlara bakıyorum ve bugün benim veya Kobe'nin zamanında attığından çok daha fazla üçlük deniyorlar. Herhalde maç başına 10 üçlük deniyorlardır. Ben bugün oynasam rahatça 35-40 sayı ortalama yakalardım. Rahat. Yani o kadar üçlük denemeden 32 sayı ortalama yakalamıştım. Üstüne bir de topla hareket halindeyken bana dokunamayacak mısınız? (Günümüzün faul kurallarına değinerek konuşuyor)."
T-Mac 2003 ve 2004 sezonlarında 32.1 ve 28.0 sayı ortalamalarla ligin sayı kralı olmuştu.