Eski NBA süperstarı Tracy McGrady, Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Dillon Brooks'a olan hayranlığını dile getirerek, genç oyuncunun rekabetçi ruhuna değindi.



Scoop B Radio Podcast'te konuşan T-Mac, Brooks'un Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers arasındaki playoff ilk turu sırasında LeBron James'in sinirini bozma çalışmaları sonrasında, üzerinde oluşan algı hakkında konuştu.



McGrady, Brooks'a desteğini dile getirerek, oyuncunun rekabetçi yaklaşımının ligdeki tanınırlığı üzerindeki etkisini vurguladı:



"Dillon Brooks'un resmen hayranıyım ve nedeni de şu: Rekabetçi bir bakış açısından konuşursak, ligin en iyi oyuncusu LeBron'a karşı bazı 'maskaralıklarını' yapmış olmasa, şu anda onun hakkında konuşmazdık."



Brooks'un mevzubahis seride ligin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen James'e "yaşlı" demesi gündeme oturmuş ve sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Los Angeles bu seride üstün gelen taraf olmuş, fakat Batı Konferansı Finalleri'nde Denver Nuggets'a elenmişti.



"YAPTIKLARI BELLİ Kİ İŞE YARADI!"



McGrady, Brooks'u rekabetçi tarafıyla kendisine bir isim yaptığı için tebrik ettiğini belirtti:



"İnsanlar onun hakkında ister iyi ister kötü desin, gerçek şu ki adam 80 milyon dolarlık sözleşme imzaladı! Yani her ne yaptıysa, belli ki işe yaradı."



Geçtiğimiz sezonu %39.4 şut isabetiyle 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 ortalamalarıyla tamamlayan Brooks, Memphis'in elenmesi sonrası günah keçisi ilan edilmiş ve takımın yaz döneminde kendisine yeni bir sözleşme teklif etmeyeceğini belirtmesi sonrası, 80 milyon dolarlık kontratla Rockets'ın yolunu tutmuştu.



