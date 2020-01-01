T-Mac: "Ben oynamazdım"

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, ligde bugün bulunsaydı, bu sezon "oynamamak" için oy kullanmış olacağını itiraf etti.



McGrady, NBA geri dönmeden önce polisin vahşeti ve ırksal adaletsizlikler açısından "radikal değişim" görmek istediğini, fakat insanların hala KOVID-19'dan ölmekte olduğunu ve sporun şu anda önemli olmadığını söyledi.



Dahası, T-Mac trajik bir şekilde New York'ta 16 kişiyi KOVID-19'a kurban vermiş bir arkadaşı olduğunu paylaştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski geçtiğimiz Çarşamba günü, NBA oyuncuları arasında Walt Disney World'deki bubble maçlarına katılma konusunda "artan bir belirsizlik" olduğunu bildirmişti.



Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Lakers pivotu Dwight Howard, Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony ve Utah Jazz şutör guardı Donovan Mitchell, tekrar oynama konusunda endişelerini dile getirmişlerdi. LA Clippers guardı Lou Williams da oynamak istediğini, ancak sporun geri dönüşünün Black Lives Matter hareketinden dikkatleri uzaklaştırabileceğini açıklamıştı.



