T.J. Warren, "beklenen hızda iyileşmiyor"

Indiana Pacers, forveti T.J. Warren'ın sol ayağının "beklenen hızda" iyileşmediğini açıkladı.



Bu nedenle Warren'ın süresiz olarak parkelerden uzak kalmaya devam edeceği ve takımın 23 Ekim'de Charlotte Hornets'a karşı oynayacağı sezon açılışına geri dönmesinin şüpheli olduğu bildirildi.



2019-20 sezonunda maç başına kariyerinin en iyisi olan 19.8 sayı ortalamasına ulaşan Warren, Aralık ayında ameliyat geçirmeden önce yalnızca dört maçta forma giymiş ve Mart ayında sezonun geri kalanı için resmi olarak kadro dışı bırakılmıştı.



Bu sakatlık, Ağustos 2020'de Disney bubble'ının sekiz maçlık döneminde 31.0 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları tutturmuş olan Warren'ın beklenen sıçramayı gerçekleştirememesine neden olmuştu.



Warren, 2021-22 sezonundan sonra serbest oyuncu olacak.



