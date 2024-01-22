T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB Ocak ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Aralık ayında yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.

Şubat ayında faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası, hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı.

Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası faiz kararı 2024 Ocak için tüm dikkatler PPK Toplantısı'na çevrildi. Altın, dolar ve piyasalarda yaşanan hareketlilikle gözler kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı tarihlerine çevrildi. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istikrara vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadelemizi güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz. Finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi. Gözler şimdi Ocak 2024 Merkez Bankası faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte? İşte, toplantı tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...Merkez Bankası'nda Kasım ayı toplantısında daha önceki kararlarda olduğu gibi Ocak ayında da faiz artışı bekleniyor.21 Aralık 202325 Ocak 202422 Şubat 202421 Mart 2024