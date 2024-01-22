Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 16:03 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 16:03

T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB Ocak ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı toplantı tarihi, ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsayı yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı yeni Para Politikası Kurulu faiz kararını bekleyişe başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB Ocak ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir? İşte 2024 Ocak Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB Ocak ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir?
Abone Ol
Merkez Bankası faiz kararı 2024 Ocak için tüm dikkatler PPK Toplantısı'na çevrildi. Altın, dolar ve piyasalarda yaşanan hareketlilikle gözler kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı tarihlerine çevrildi. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istikrara vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadelemizi güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz. Finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi. Gözler şimdi Ocak 2024 Merkez Bankası faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte? İşte, toplantı tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

OCAK AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda Kasım ayı toplantısında daha önceki kararlarda olduğu gibi Ocak ayında da faiz artışı bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

Aralık ayında yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.

Şubat ayında faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası, hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı.

Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

21 Aralık 2023


25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Merkez Bankası
Gündem

Diğer Haberler

Demir Ege: 'Fırsatları değerlendiremedik' Beşiktaş Demir Ege: "Fırsatları değerlendiremedik"
Milot Rashica: 'Böyle devam edeceğiz' Beşiktaş Milot Rashica: "Böyle devam edeceğiz"
Svensson: 'Mutlu değiliz' Beşiktaş Svensson: "Mutlu değiliz"
Kamerun Kamerun kazandı, Süper Lig futbolcuları elendi Afrika Kupası Kamerun Kamerun kazandı, Süper Lig futbolcuları elendi
Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki! Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki!
Pendikspor, 90'da 3 puana uzandı! Pendikspor Pendikspor, 90'da 3 puana uzandı!
Beşiktaş kötü gidişi durduramıyor! Beşiktaş Beşiktaş kötü gidişi durduramıyor!
Murat Sancak'tan hakem tepkisi! Adana Demirspor Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
Beşiktaş taraftarından protesto! Beşiktaş Beşiktaş taraftarından protesto!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber
2
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi
3
Arda Güler için FLAŞ karar: Transfer
4
Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'ta
5
Ali Koç, Samsunspor maçı sonrası takıma ne dedi?
6
Galatasaray, Lucas Torreira ile uzatıyor
7
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı için açıklama yaptı

SON HABERLER

yukarı ok