Szymanski'nin bonservis bedeli belli oldu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
AVRUPA'NIN RADARINDA
Polonyalı futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Bu sezon çıktığı 29 maçta 11 gol ve 10 asist kaydederek çift hanelere ulaşan Szymanski, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
FLAŞ İDDİA GELDİ
Adı Manchester United, Liverpool ve Napoli ile anılmaya başlayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basını, Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelini duyurdu.
EN AZ 30 MİLYON EURO
Przeglad Sportowy Onet'e göre Sarı-Lacivertliler, Szymanski için en az 30 milyon Euro istiyor.
'LEWANDOWSKI'Yİ GEÇEBİLİR'
Haberde yıldız futbolcunun Bayern Münih'ten Barcelona'ya 50 milyon Euro karşılığında transfer olarak en pahalı Polonyalı oyuncu ünvanına sahip Robert Lewandowski'yi gelecek zamanda geçme şansı olduğu kaydedildi.
TRANSFER OLURSA TARİHE GEÇECEK
Sebastian Szymanski, 30 milyon Euro karşılığında transfer olması halinde Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olarak tarihe geçecek.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
AVRUPA'NIN RADARINDA
Polonyalı futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Bu sezon çıktığı 29 maçta 11 gol ve 10 asist kaydederek çift hanelere ulaşan Szymanski, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
FLAŞ İDDİA GELDİ
Adı Manchester United, Liverpool ve Napoli ile anılmaya başlayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basını, Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelini duyurdu.
EN AZ 30 MİLYON EURO
Przeglad Sportowy Onet'e göre Sarı-Lacivertliler, Szymanski için en az 30 milyon Euro istiyor.
'LEWANDOWSKI'Yİ GEÇEBİLİR'
Haberde yıldız futbolcunun Bayern Münih'ten Barcelona'ya 50 milyon Euro karşılığında transfer olarak en pahalı Polonyalı oyuncu ünvanına sahip Robert Lewandowski'yi gelecek zamanda geçme şansı olduğu kaydedildi.
TRANSFER OLURSA TARİHE GEÇECEK
Sebastian Szymanski, 30 milyon Euro karşılığında transfer olması halinde Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olarak tarihe geçecek.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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