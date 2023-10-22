Szymanski, Kadıköy'de bir başka

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezon sarı-lacivertli ekibin çıktığı tüm lig maçlarında skor katkısı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Szymanski, Kadıköy'de bir başka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 19:21
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, iç sahada maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü.

Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı.

Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery