Szymanski, Kadıköy'de bir başka

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, iç sahada maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü.
Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı.
Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.
Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı.
Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.
Sebastian Szymanski, Kadıköy'de oynanan tüm lig maçlarında skora etki etme serisini sürdürdü.
Gaziantep
🎯1 Asist
Antalyaspor
⚽️1 Gol
Başakşehir
⚽️2 Gol
Rizespor
⚽️1 Gol
Hatayspor
⚽️1 Gol pic.twitter.com/i0A0zmMxms
— Sporx (@sporx) October 22, 2023