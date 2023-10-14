Turkish Delight 2018 eserinin yazarı Polonyalı Türk futbolu uzmanı Filip Cieslihski, hem Fenerbahçe'de hem de Polonya Milli Takımı'nda harika bir performans ortaya koyan Sebastian Szymanski'yi değerlendirdi.
İşte Cieslihski'nin o yorumları;
"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor. Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.
"F.BAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR"
Szymanski, F.Bahçe'deki macerayı 'dünyaya açılan bir pencere' olarak ele almalı. Bu zaten oluyor ve bunun için çok çalışıyor. Artık kulübe yakın medya Szymanski'yi sık sık Fenerbahçe'de oynayan son büyük 10 numarayla, yani Brezilyalı Alex de Souza'yla karşılaştırıyor. Her ikisi de benzer rakamlara ulaşmıştı. Ayrıca Szymanski'nin 16 maçta 8 golü ve 4 asistinin bulunması da takip edilmesi için yeterli bir neden. Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gözlemcileri başta olmak üzere birçok kulüp onu takip ediyor. F.Bahçe de bunun bilincinde ve oyuncunun serbest kalma maddesini yükselten sözleşme için müzakere yapmak istiyor. Bu şekilde isteyenlere karşı eli güçlü olacak.
"ŞAMPİYONLUK PRİM YAPTIRACAK"
Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak. Ancak Fenerbahçe ulusal şampiyona için onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek. Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon euroyu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçeliler'in ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum."
İşte Cieslihski'nin o yorumları;
"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor. Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.
"F.BAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR"
Szymanski, F.Bahçe'deki macerayı 'dünyaya açılan bir pencere' olarak ele almalı. Bu zaten oluyor ve bunun için çok çalışıyor. Artık kulübe yakın medya Szymanski'yi sık sık Fenerbahçe'de oynayan son büyük 10 numarayla, yani Brezilyalı Alex de Souza'yla karşılaştırıyor. Her ikisi de benzer rakamlara ulaşmıştı. Ayrıca Szymanski'nin 16 maçta 8 golü ve 4 asistinin bulunması da takip edilmesi için yeterli bir neden. Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gözlemcileri başta olmak üzere birçok kulüp onu takip ediyor. F.Bahçe de bunun bilincinde ve oyuncunun serbest kalma maddesini yükselten sözleşme için müzakere yapmak istiyor. Bu şekilde isteyenlere karşı eli güçlü olacak.
"ŞAMPİYONLUK PRİM YAPTIRACAK"
Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak. Ancak Fenerbahçe ulusal şampiyona için onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek. Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon euroyu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçeliler'in ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum."