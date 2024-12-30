Szymanski'de son söz Jose'nin

İtalyan ekibi Fiorentina'nın ilgilendiği Sebastian Szymanski'nin transferinde son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verecek.
Yönetim, Portekizli teknik adamdan gelecek yanıta göre; İtalyan ekibine bir cevap verecek. Sıcak para olmasından dolayı yönetimin Sebastian'ı satmaya gönüllü olduğu vurgulandı.
SZYMANSKI'NIN SEZONU
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 26 maça çıkan Szymanski, 2 gol 5 asistlik katkı sağladı. Polonyalı oyuncunun fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yönetim, Portekizli teknik adamdan gelecek yanıta göre; İtalyan ekibine bir cevap verecek. Sıcak para olmasından dolayı yönetimin Sebastian'ı satmaya gönüllü olduğu vurgulandı.
SZYMANSKI'NIN SEZONU
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 26 maça çıkan Szymanski, 2 gol 5 asistlik katkı sağladı. Polonyalı oyuncunun fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.