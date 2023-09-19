Szymanski, Avrupa'da en skorer ikinci orta saha!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, bu sezon Avrupa'nın 15 büyük ligindeki takımlar dikkate alındığında tüm kulvarlarda skora en çok katkı sağlayan 2. orta saha oyuncusu oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szymanski, Avrupa'da en skorer ikinci orta saha!
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19 Eylül 2023 10:35
Son güncelleme 19 Eylül 2023 11:16
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski sezonun başı olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor.

Antalyaspor maçında da başrolde yine Szymanski vardı. Antalya'ya karşı 80. dakikada galibiyet golünü atarken, Polonyalı oyuncunun gol vuruşu futbolseverler tarafından tam not aldı.



EN SKORER İKİNCİ 

Bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli forma ile 4 maça çıkan Polonyalı futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Szymanski, Fenerbahçe'nin yarıştığı tüm kulvarlar hesaba katıldığında ise 10 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamış oldu.

Yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 15 büyük liginde tüm kulvarlarda skora en çok katkı yapan ikinci orta saha oyuncusu konumunda. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye imza atan Polonyalı yıldızın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncu ile ilgili yaptıkları yorumlarda, "Sezona müthiş başladı. Onu izlemek büyük keyif. Tam bir sihirbaz" ifadelerini kullandılar.

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, 122 dakikada bir skora katkı yapıyor. Başarılı oyuncu, form grafiğiyle de otoritelerin beğensini kazanıyor. 

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