Szoboszlai: 'İyi çalışmanın ödülünü aldık'

Macaristan'ın ay-yıldızlılarımız karşısında tek golünü atan isim olan Szoboszlai maçın ardından açıklamada bulundu.



Szoboszlai maç sonu açıklamasında "Dürüst olmak gerekirse kendi oyunumuza konsantre olduk. İyi oynadık. Türkiye çok güçlü bir takım ve iyi oyunculara sahip. 90 dakika boyunca çok iyi motive olduk ve iyi çalışmanın ödülünü aldık." ifadelerini kullandı.



Transfer dönemiyle ilgili de konuşan Szoboszlai Salzburg'un futbolcusu olduğunu belirterek, "Güzel oynadık. Hocamız da bunu söyledi. İlk yarıda en iyi performanslarından birini gösterdik. Adım transferde çok geçiyor ama ben Salzburg oyuncusuyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



