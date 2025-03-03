Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!

Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny, geleceği ve Barcelona günleri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!
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03 Mart 2025 21:08
Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny, kariyerinin geleceği ve Barcelona'daki deneyimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Geleceği hakkında sorulan soruya karşılık olarak Szczesny, "Barcelona'da harika zaman geçiriyorum. Ailem mutlu, eşim burada olmayı seviyor. Her şeye açığım." sözlerini sarf etti.

Bu sezon Barcelona kalesini 13 kere koruyan Polonyalı kaleci, kalesini 7 maçta gole kapatırken 13 gol yedi.
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