Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!

Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny, kariyerinin geleceği ve Barcelona'daki deneyimleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Geleceği hakkında sorulan soruya karşılık olarak Szczesny, "Barcelona'da harika zaman geçiriyorum. Ailem mutlu, eşim burada olmayı seviyor. Her şeye açığım." sözlerini sarf etti.



Bu sezon Barcelona kalesini 13 kere koruyan Polonyalı kaleci, kalesini 7 maçta gole kapatırken 13 gol yedi.