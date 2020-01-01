Szczerbiak: "Knicks ekibi Toppin'i, Porzingis'i çaldıkları gibi çaldı!"

Eski NBA oyuncusu ve MSG Network analisti Wally Szczerbiak, New York Knicks'in, Obi Toppin'i Kristaps Porzingis'e benzer bir şekilde "çaldığını" söyledi.



Knicks, Toppin'i 2020 Draft sınıfındaki en iyi adaylardan biri olarak görmüştü ve sekizinci sıraya sahip olan New York ekibi, Toppin'in kendi seçimlerini yapana kadar çoktan seçilmiş olacağına inanmıştı.



Ancak Brooklyn'dli forvet, sonunda Draft'ın ilk yedi sırasında seçilmeyerek, Knicks'in önüne düşmüştü.



Szczerbiak, NY Post'ta Knicks'in eski Dayton forvetini Porzingis'e benzer bir şekilde "çaldığını" belirtti:



"Obi hemen çıkıp katkıda bulunmaya hazır bir oyuncu. Knicks çok şanslıydı. Kristaps Porzingis'in dördüncü sıraya düşmesine benzer bir durum bu.



İnsanlar KP'nin ilk üçe girip girmeyeceğini merak ediyorlardı ama Philly, üçüncü sıradan Jahlil Okafor'u seçmişti. Ve Porzingis, Knicks oyuncusuyken All-Star olmuştu. Umarım aynı durum işe yarar. Toppin'in çok etkili ve harika bir kariyere sahip olacağını öngörüyorum."



Toppin, geçtiğimiz yıl Flyers ekibi ile etkileyici bir sezon geçirmiş, Dayton'da oynadığı 64 maçta 17.1 sayı, 6.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



