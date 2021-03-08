Szalai'nin yanına yeniden Serdar

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szalai'nin yanına yeniden Serdar
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08 Mart 2021 13:21
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. .

Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.

YÖNETMEN PELKAS

Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.



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