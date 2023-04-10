Szalai: "Yolumuza devam edeceğiz"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Szalai: 'Yolumuza devam edeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2023 22:54
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Macar savunma oyuncusu şu sözleri kullandı;

"Miha Zajc haklı çıktı, gol attım. Ancak kimin attığının önemi yok. Kendisi de harika bir gol attı. Tanrı'ya şükürler olsun kazandı. Yolumuza devam edeceğiz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery