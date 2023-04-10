Szalai: 'Yolumuza devam edeceğiz'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Macar savunma oyuncusu şu sözleri kullandı;
"Miha Zajc haklı çıktı, gol attım. Ancak kimin attığının önemi yok. Kendisi de harika bir gol attı. Tanrı'ya şükürler olsun kazandı. Yolumuza devam edeceğiz."
Kısa bir açıklama yapan Macar savunma oyuncusu şu sözleri kullandı;
"Miha Zajc haklı çıktı, gol attım. Ancak kimin attığının önemi yok. Kendisi de harika bir gol attı. Tanrı'ya şükürler olsun kazandı. Yolumuza devam edeceğiz."
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