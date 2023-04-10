Szalai: 'Yolumuza devam edeceğiz'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Kısa bir açıklama yapan Macar savunma oyuncusu şu sözleri kullandı;



"Miha Zajc haklı çıktı, gol attım. Ancak kimin attığının önemi yok. Kendisi de harika bir gol attı. Tanrı'ya şükürler olsun kazandı. Yolumuza devam edeceğiz."





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