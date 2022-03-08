Szalai'ye yeni sözleşme! 30 milyon euro detayı

Fenerbahçe Szalai'nin maaşını iki katına çıkartacağı yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun serbest kalma bedeli ise 30 milyon euro olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szalai'ye yeni sözleşme! 30 milyon euro detayı
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08 Mart 2022 12:03
Fenerbahçe Attila Szalai ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Attila Szalai'nin maaşını ve serbest kalma bedelini yükseltmek isteyen Fenerbahçe, Macar stoperin menajeri ile milli arada görüşme gerçekleştirecek.

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO OLACAK

Macaristan basınından yer alan habere göre, Fenerbahçe'den yıllık 500 bin euro kazanan Attila Szalai'nin yeni sözleşme sonrası maaşı 2 katına çıkarılıp 1 milyon euroya yükseltilecek. Attila Szalai'nin serbest kalma maddesi ise 30 milyon euro olarak belirlenecek.

Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok talibi olan ve iyi bir bonservis geliri elde etmek istediği Attila Szalai için söz konusu şartları kabul edeceği belirtiliyor.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Fenerbahçe'ye transfer olduğu andan itibaren ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Attila Szalai, takımın değişmez isimleri arasına adını yazdırdı. Szalai, bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta forma giydi ve iki gol atıp iki de asist yaptı.

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