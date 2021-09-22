Szalai'nin tek rakibi Papy

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, süre aldığı 428 dakika içerisinde tam 111 top karşıladı.

, Fotoğraf; AA
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Szalai'nin tek rakibi Papy
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22 Eylül 2021 14:19
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe savunmasının bel kemiği olan Attila Szalai, süre aldığı 428 dakika içerisinde tam 111 top karşıladı. Süper Lig'de bu alanda Macar stoperden daha iyi olan tek isim ise 114 kezle Gaziantep FK'nın savunmacısı Papy Djilobodji. 

 



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