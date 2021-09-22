Fenerbahçe savunmasının bel kemiği olan Attila Szalai, süre aldığı 428 dakika içerisinde tam 111 top karşıladı. Süper Lig'de bu alanda Macar stoperden daha iyi olan tek isim ise 114 kezle Gaziantep FK'nın savunmacısı Papy Djilobodji.
Szalai'nin tek rakibi Papy
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, süre aldığı 428 dakika içerisinde tam 111 top karşıladı.
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22 Eylül 2021 14:19
Attila SzalaiFenerbahçe
Fenerbahçe
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