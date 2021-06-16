Szalai'nin son talibi Atletico Madrid!

İspanya'da transferde ismi geçenlerden biri de Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'ydi. Mundo Deportivo, Atletico Madrid'in Macar oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı.Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunmacı için İngiliz ekiplerinin de takipte olduğu iddia edilmişti.Leicester City ile Newcastle United'ın Macaristan'ın Portekiz ile oynadığı EURO 2020 maçına gözlemci gönderdiği ve Szalai'yi yakın takibe aldığı da ileri sürüldü.