Szalai'nin düşüş sebebi yorgunluk

Fenerbahçe'de Attila Szalai, bu sezon Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Ancak Macar stoperin, Fenerbahçe'nin oynadığı 49 resmi 47'sinde görev yapması fiziksel olarak kendisini fazlasıyla zorladı.



Son dönemde performansı düşen 25 yaşındaki stoper, Giresunspor maçında golü yediren hatayı yaptı.



Sadece cezalı olduğu Alanyaspor ve sakatlığı nedeniyle Sivasspor mücadelelerini kaçıran Attila Szalai bir türlü dinlenme imkanı bulamadı.



Jesus, sezonun kalan kısa bölümünde de öğrencisinden vazgeçmeyecek gibi görünüyor.





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