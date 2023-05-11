Szalai'nin düşüş sebebi yorgunluk

Fenerbahçe'de son haftalarda yaptığı hatalarla dikkat çeken Attila Szalai, bu sezon bir türlü dinlenme fırsatı bulamadı. Macar oyuncu, bu sezonki 49 maçın 47'sinde sahada yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Szalai'nin düşüş sebebi yorgunluk
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11 Mayıs 2023 12:09
Fenerbahçe'de Attila Szalai, bu sezon Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Ancak Macar stoperin, Fenerbahçe'nin oynadığı 49 resmi 47'sinde görev yapması fiziksel olarak kendisini fazlasıyla zorladı.

Son dönemde performansı düşen 25 yaşındaki stoper, Giresunspor maçında golü yediren hatayı yaptı.

Sadece cezalı olduğu Alanyaspor ve sakatlığı nedeniyle Sivasspor mücadelelerini kaçıran Attila Szalai bir türlü dinlenme imkanı bulamadı.

Jesus, sezonun kalan kısa bölümünde de öğrencisinden vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

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