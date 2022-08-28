Szalai'nin alternatifi Becao

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkine yapılacak takviye için Attila Szalai'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. En ciddi talipli ise sarı-lacivertlilerin kapısını 17 milyon Euro artı bonuslara çalan Zenit. West Ham'ın önerisi ise 16 milyon Euro civarında.Szalai'nin yerine sağ stoper almayı planlayan Fenerbahçe, listenin başına Udinese'den Rodrigo Becao'yu yazdı. Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Fenerbahçe ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.