Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine 2-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Bu maçta Attila Szalai gol sevinci yaşadı ama Macar savunmacının golü tur için yeterli olmadı.



SZALAI, AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI



Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken Szalai, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Dinamo Kiev ağlarına göndermiş oldu. Szalai geçen sezon 43 maçta 3185 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.





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