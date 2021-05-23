Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Euro 2020 hazırlıkları için gittiği Macaristan Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.



23 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe şampiyonluk hedefine ulaşmasa da kişisel olarak başarılı bir sezon geçirdim. Çok şey öğrendim. Oyunun her alanında geliştim, seviye atladım" ifadelerini kullandı. Szalai büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini de söyledi.



