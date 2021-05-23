Szalai: "Fenerbahçe'de seviye atladım"

Attila Szalai, Euro 2020 hazırlıkları için gittiği Macaristan Milli Takımı kampında açıklama yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Szalai: 'Fenerbahçe'de seviye atladım'
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23 Mayıs 2021 14:31
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Euro 2020 hazırlıkları için gittiği Macaristan Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe şampiyonluk hedefine ulaşmasa da kişisel olarak başarılı bir sezon geçirdim. Çok şey öğrendim. Oyunun her alanında geliştim, seviye atladım" ifadelerini kullandı. Szalai büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini de söyledi.


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