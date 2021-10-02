Szalai'den özür, hocalardan destek

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Olympiakos maçındaki hatası nedeniyle özür dilerken, hocalarından destek geldi.

Haber; Sabah
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Szalai'den özür, hocalardan destek
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02 Ekim 2021 10:27
Attila Szalai, Olympiakos maçında ilk golde yaptığı hata dolayısıyla tüm takımdan özür diledi.

Bu tip maçlarda hataların çok önemli olduğunu belirten Macar stoper, "O gol dengemizi bozdu. Buna ben sebep oldum. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Pereira ve hocalar ise Szalai'yi "Sen bu takımın en önemli isimlerinden birisin. Senin buna kredin vardı" diyerek teselli ettiler.


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