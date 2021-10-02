Szalai'den özür, hocalardan destek

Attila Szalai, Olympiakos maçında ilk golde yaptığı hata dolayısıyla tüm takımdan özür diledi.



Bu tip maçlarda hataların çok önemli olduğunu belirten Macar stoper, "O gol dengemizi bozdu. Buna ben sebep oldum. Herkesten özür diliyorum" dedi.



Pereira ve hocalar ise Szalai'yi "Sen bu takımın en önemli isimlerinden birisin. Senin buna kredin vardı" diyerek teselli ettiler.



