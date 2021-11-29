'Szalai, Chelsea için yüzlerce isimden sadece biri'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Premier Lig devi Chelsea'ya transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin çarpıcı bir yorum geldi.Transfer haberleriyle meşhur dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Macar savunmacının Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.Chelsea'ya yakınlığıyla bilinen Talkchelsea.net isimli internet sitesine özel bir röportaj veren Fabrizio Romano,dedi.Taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediğinin altını çizen İtalyan gazeteci,ifadelerini kullandı.