'Szalai, Chelsea için yüzlerce isimden sadece biri'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Premier Lig devi Chelsea'ya transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin çarpıcı bir yorum geldi.
Transfer haberleriyle meşhur dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Macar savunmacının Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Chelsea'ya yakınlığıyla bilinen Talkchelsea.net isimli internet sitesine özel bir röportaj veren Fabrizio Romano, "Türk medyası, Attila Szalai'nin Chelsea'ye bir adım uzakta olduğu yönünde bir algı yaratıyor. Macar futbolcunun Chelsea tarafından takip edildiğini biliyorum ancak gerçek şu ki, Attila Szalai Chelsea'nin her yıl dünya çapında izlediği yüzlerce futbolcudan sadece bir tanesi..." dedi.
Taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediğinin altını çizen İtalyan gazeteci, "Attila Szalai'de olan biten tam anlamıyla bu. Kendisi Chelsea gözlemcilerinin radarına takılan oyunculardan biri. Ötesi yok. Henüz Fenerbahçe'ye yapılan bir teklif ya da başlayan transfer görüşmesi yok. Anlaşmanın yakın olduğu haberleri doğru değil. Önümüzdeki aylarda neler olacağı belli olmaz ancak şimdilik yakın gelecekte bir imza yok." ifadelerini kullandı.
Transfer haberleriyle meşhur dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Macar savunmacının Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Chelsea'ya yakınlığıyla bilinen Talkchelsea.net isimli internet sitesine özel bir röportaj veren Fabrizio Romano, "Türk medyası, Attila Szalai'nin Chelsea'ye bir adım uzakta olduğu yönünde bir algı yaratıyor. Macar futbolcunun Chelsea tarafından takip edildiğini biliyorum ancak gerçek şu ki, Attila Szalai Chelsea'nin her yıl dünya çapında izlediği yüzlerce futbolcudan sadece bir tanesi..." dedi.
Taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediğinin altını çizen İtalyan gazeteci, "Attila Szalai'de olan biten tam anlamıyla bu. Kendisi Chelsea gözlemcilerinin radarına takılan oyunculardan biri. Ötesi yok. Henüz Fenerbahçe'ye yapılan bir teklif ya da başlayan transfer görüşmesi yok. Anlaşmanın yakın olduğu haberleri doğru değil. Önümüzdeki aylarda neler olacağı belli olmaz ancak şimdilik yakın gelecekte bir imza yok." ifadelerini kullandı.