Sydney van Hooijdonk transferine Sergen Yalçın vetosu!.

Ara transfer döneminde kadrosuna Cenk Tosun'u katan Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney Hooijdonk'un transferinin ise kapıdan döndüğü ortaya çıktı.

Haber; Sabah
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Sydney van Hooijdonk transferine Sergen Yalçın vetosu!.
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21 Şubat 2021 12:33
Sydney van Hooijdonk
Sydney van Hooijdonk
NAC Breda
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ara transfer döneminde eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralayarak kadrosunu güçlendirmişti.

Siyah-beyazlıların, Cenk dışında bir hücumcu takviyesi daha yapmak istediği ancak son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu ismin Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk'un 21 yaşındaki oğlu Sydney van Hooijdonk olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN VETO ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Hollanda İkinci Lig ekibi NAC Breda'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak teknik ekip tarafından veto edildiği kaydedildi.



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