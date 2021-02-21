Sydney van Hooijdonk transferine Sergen Yalçın vetosu!.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ara transfer döneminde eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralayarak kadrosunu güçlendirmişti.



Siyah-beyazlıların, Cenk dışında bir hücumcu takviyesi daha yapmak istediği ancak son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu ismin Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk'un 21 yaşındaki oğlu Sydney van Hooijdonk olduğu öğrenildi.



SERGEN YALÇIN VETO ETTİ



Sabah'ın haberine göre; Hollanda İkinci Lig ekibi NAC Breda'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak teknik ekip tarafından veto edildiği kaydedildi.



