Swiatek, WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup eden Polonyalı Iga Swiatek, şampiyonluğa ulaştı.



İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri, Meksika'nın Cancun kentindeki final maçıyla sona erdi.



Tekler final müsabakasında, dünya 3 numarası ABD'li Pegula ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.



22 yaşındaki Swiatek, 29 yaşındaki rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.



Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Swiatek, bu şampiyonlukla tek kadınlarda yeniden dünya bir numarası oldu.



