Swiatek, Fransa'da yarı finalde

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Swiatek, Fransa'da yarı finalde
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01 Haziran 2022 21:32
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 11 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, 2020 şampiyonu Swiatek ile Roland Garros'daki ilk çeyrek finaline çıkan Pegula karşılaştı.

Swiatek, 1,5 saat süren maçı 2-0 (6-3, 6-2) kazanarak yarı finalde 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'nın rakibi oldu.

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