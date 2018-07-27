Swansea'den Fenerbahçe'ye öneri: Wilfried Bony!

Andre Ayew'ı kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City'nin, sarı-lacivertlilere Fildişili forvetleri Wilfried Bony'yi de teklif ettiği ileri sürüldü.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Wilfried Bony'nin yıllık kazancı olan 7 milyon Euro'luk yüksek ücretini öğrenince transferin mümkün olmadığını ilettiği kaydedildi.Swansea City'nin 2013 yazında 16'ya alıp iki yaz sonra Manchester City'e 32.3 milyon Euro'ya sattığı Wilfried Bony, Ağustos 2017'de 13 milyon Euro bonservisle tekrar Swansea'ye döndü.Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 3 Şubat'tan bu yana maça çıkamayan Wilfried Bony, geçen sezonu 15 lig maçında 2 golle kapatmıştı.