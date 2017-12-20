Swansea City, Paul Clement ile yolları ayırdı!

Premier Lig ekiplerinden Swansea City, menajer Paul Clement ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Premier Lig'de 18 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Swansea City, son sırada bulunuyor.
Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan 45 yaşındaki teknik adam, Swansea City'nin başına Ocak 2017'de geçmişti.
Premier Lig'de 18 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Swansea City, son sırada bulunuyor.
Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan 45 yaşındaki teknik adam, Swansea City'nin başına Ocak 2017'de geçmişti.
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💥İngiltere Premier Lig'de 12 puanla son sırada yer alan Swansea City'de menajer Paul Clement ile yollar ayrıldı. pic.twitter.com/NUBkDXmiP3
— Sporx (@sporx) 20 Aralık 2017