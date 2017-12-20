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Swansea City, Paul Clement ile yolları ayırdı!

İngiltere Premier Lig'de 12 puanla son sırada yer alan Swansea City'de menajer Paul Clement ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Swansea City, Paul Clement ile yolları ayırdı!
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20 Aralık 2017 23:16
Premier Lig ekiplerinden Swansea City, menajer Paul Clement ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Premier Lig'de 18 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Swansea City, son sırada bulunuyor.

Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan 45 yaşındaki teknik adam, Swansea City'nin başına Ocak 2017'de geçmişti.

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